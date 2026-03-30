پیکر سه شهید سرباز حمله صهیونیستی در چهارمحال و بختیاری تشییع شد

به گزارش ایلنا ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت: سه سرباز شهید استان در حمله پهپادی متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به توپخانه ۵۵ ارتش در اصفهان به شهادت رسیده بودند.

صابر خسروی افزود: در این حادثه پنج نفر از شهدا از استان چهارمحال و بختیاری بود که از این تعداد چهار نفر در استان خاکسپاری می‌شوند.

به گزارش ایلنا، رژیم صهیونیستی و آمریکا روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در حوالی ساعت ۹:۴۰ صبح حملات گسترده‌ای علیه مناطقی در مرکز تهران را آغاز کردند که دور چهارم مذاکرات ایران و ایالات متحده پس از جنگ ۱۲ روزه، در ژنو و به میزبانی سلطنت عمان در حال برگزاری بود.

این حملات منجر به شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب شد که بیش از ۳۷ سال با رهبری داهیانه خود پرچمداری جبهه اسلام را بر عهده داشتند.

همچنین جمعی از فرماندهان نظامی از جمله امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم بر اثر حملات سبعانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، دعوت حق را لبیک گفتند و به فیض شهادت نائل آمدند.

