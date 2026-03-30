معاون میراث فرهنگی فارس خبرداد:
تخریب بخشی از حصار فلزی کاخ اردشیر بابکان فیروزآباد بر اثر سیلاب/به کاخ ساسانی آسیبی نرسید
معاون میراث فرهنگی فارس گفت :بر اثر طوفان اخیر و جاری شدن سیلاب بخشی حصار فلزی کاخ اردشیر بابکان فیروزآباد، تخریب شد؛ با این حال، آسیبی به خودِ بنای تاریخی وارد نشده است و عملیات بازسازی حصار بهزودی آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، صادق زارع گفت: که در پی بارندگیهای اخیر و جاری شدن سیلاب در رودخانه فصلی مجاور کاخ ساسانی فیروزآباد، و وزش بادهای طوفانی حصار فلزی اطراف این مجموعه تاریخی دچار تخریب شد.
معاون میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به شدت بارش و طوفان اخیر تأکید کرد که خوشبختانه این حادثه به خودِ آثار تاریخی آسیبی وارد نکرده است.
زارع همچنین بیان کرد: با توجه به شرایط جنگی، کاخ ساسانی فیروزآباد در حال حاضر تعطیل است، اما از آنجا که این مجموعه در مسیر تردد مهمانان نوروزی فیروزآباد و آتشکده قرار دارد، بهسازی و تعمیر حفاظ فلزی اطراف آن ضرورتی فوری دارد.
وی افزود: اقدامات لازم برای مرمت و بازسازی بخش آسیبدیده حصار، در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
کاخ اردشیر بابکان، از شاخصترین بناهای بهجامانده از دوره ساسانی، در نزدیکی فیروزآباد استان فارس قرار دارد. این اثر تاریخی به دستور اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانی، در اوایل قرن سوم میلادی ساخته شد و از مهمترین نمونههای معماری آغازین ساسانی به شمار میرود. ویژگیهایی مانند طاقهای بزرگ، گنبدهای وسیع و سازمان فضایی منسجم، این کاخ را به یکی از بناهای برجسته تاریخ معماری ایران تبدیل کرده است و کاخ اردشیر بابکان از آثار ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز است.