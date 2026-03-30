با دستور وزیر میراث فرهنگی:
اختصاص ردیف اعتباری برای احیای بافت تاریخی یزد در بودجه ۱۴۰۵
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به مطالبات نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس، دستور بررسی و گنجاندن ردیف اعتباری ویژه برای مرمت و ساماندهی عناصر شاخص بافت جهانی یزد را در بودجه سال جاری ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، بدنبال مطالبات مطرح شده درخصوص ضرورت صیانت از میراث ملی، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش مرکزی، در نامهای به وزارت میراث فرهنگی، خواستار تخصیص اعتبارات لازم جهت احیاء، صیانت و ساماندهی عناصر شاخص و کلیدی بافت تاریخی یزد شد.
در این مکاتبه با تاکید بر جایگاه استراتژیک بافت تاریخی یزد به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای میراثی کشور و ضرورت حفاظت از هویت خشتی این شهر جهانی، بر لزوم اجرای برنامههای مرمتی و حفاظتی متناسب با استانداردهای بینالمللی تاکید شده بود.
در همین راستا، صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن تایید اهمیت موضوع و با هدف حفاظت پایدار از این اثر ملی، پینوشت اجرایی بر این درخواست صادر کرد.
وزیر میراث فرهنگی در دستور خود خطاب به معاونتهای ذیربط و ادارهکل استانی تاکید کرد: موضوع بررسی و در ردیف بودجهای سال ۱۴۰۵ قرار داده شود.
در این راستا؛ سید محمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد را موظف به پیگیری ویژه و مستقیم برای عملیاتی شدن این اعتبار معرفی شده است.
بر اساس این گزارش، با تصویب و ابلاغ این ردیف اعتباری در بودجه سال آینده، انتظار میرود روند مرمت بناهای لرزان و بازسازی عناصر شاخص معماری در یزد شتاب بیشتری گرفته و دغدغههای فعالان حوزه میراث فرهنگی در این منطقه برطرف شود.