به گزارش ایلنا، سید میکائیل موسوی افزود: خدابخش صنعتگر، منبت کار زنجانی و دارای نشان‌های ملی میراث‌فرهنگی، اهل استان زنجان بود که در جریان حمله تروریستی و متجاوزانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در استان زنجان به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

وی ادامه داد: خدابخش متولد 1344، در زمینه منبت چوب فعالیت داشت و طرح‌های زیبایی را در این زمینه ابداع و با ظرافت تمام روی چوب پیاده کرد. وی توانست در سال‌های 1392 و 1404 «نشان ملی» دریافت کند. همچنین این شهید در حوزه گردشگری فعال نیز بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان اظهار داشت: امروز یکی از منازل مسکونی در شهرستان زنجان هدف حمله پهپادی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در نتیجه آن، 4 نفر از هموطنان شهید و 16 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

