معاون سیاسی استانداری خبر داد؛
خسارت جزئی به فرودگاه پارسآباد استان اردبیل در پی پرتابههای دشمن / خسارت جانی گزارش نشده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: امروز دوشنبه در محدوده فرودگاه پارسآباد و کشت و صنعت مغان، پرتابههایی از سوی دشمن انجام شده است. طبق آخرین اطلاعات، در این حمله تروریستی خسارت جانی گزارش نشده و تنها خسارت جزیی به محدوده فرودگاه وارد شده است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم امامی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان اردبیل، افزود: مشکل خاصی از جنبه امنیتی در این استان وجود ندارد و خسارت جدی به محدوده فرودگاه وارد نشده است. همچنین هیچگونه نگرانی بابت انفجارهای گزارش شده وجود ندارد و شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از راهبردهای دشمن به هم زدن آرامش عمومی مردم است و در این راستا از مردم انتظار میرود به شایعات توجه نکنند و آرامش خود را در شرایط فعلی حفظ کنند. در این راستا شهروندان باید، اخبار و جزئیات را از رسانههای رسمی و معتبر و همچنین سایر مبادی ذیصلاح پیگیری کنند.