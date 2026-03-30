به گزارش ایلنا، ابراهیم امامی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان اردبیل، افزود: مشکل خاصی از جنبه امنیتی در این استان وجود ندارد و خسارت جدی به محدوده فرودگاه وارد نشده است. همچنین هیچگونه نگرانی بابت انفجارهای گزارش شده وجود ندارد و شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای دشمن به هم زدن آرامش عمومی مردم است و در این راستا از مردم انتظار می‌رود به شایعات توجه نکنند و آرامش خود را در شرایط فعلی حفظ کنند. در این راستا شهروندان باید، اخبار و جزئیات را از رسانه‌های رسمی و معتبر و همچنین سایر مبادی ذی‌صلاح پیگیری کنند.

