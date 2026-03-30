بازدید بیش از ۳۱۲ هزار نفر از جاذبههای تاریخی و گردشگری آذربایجان غربی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از بازدید ۳۱۲ هزار و ۵۹۹ مسافر نوروزی از جاذبههای تاریخی و گردشگری سطح استان خبر داد.
بهگزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین سال جاری ۳۱۲ هزار و ۵۹۹ نفر از جاذبههای تاریخی و گردشگری سطح استان بازدید داشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: همچنین در این مدت ۴۲ هزار و ۶۱۴ نفر در مراکز اقامتی استان اعم از هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها، مراکز آموزشی، خانه معلم و ... اقامت داشتهاند.
وی ادامه داد: در طول ایام نوروز تردد ۹ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۹۵ مورد وسایل نقلیه در استان به ثبت رسیده و نیز ۹۳ هزار و ۵۶۱ مسافر از پایانههای مرزی آذربایجان غربی تردد داشتهاند که بیشترین تردد مسافر مربوط به مرز رازی خوی بوده و بیشترین تردد روزانه نیز مربوط به محور ارومیه_سلماس با ۲۷۶ هزار و ۶۹۱ مورد بوده است.