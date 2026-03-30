تشکیل بیش از ۳ هزار پرونده مرتبط با تخلفات اقتصادی در تعزیرات مازندران از آغاز جنگ/ برخورد قاطع قضایی با هرگونه گران فروشی، کم فروشی و احتکار در استان

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، هرگونه گران فروشی، کم فروشی و احتکار با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به صدور رأی برای پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه جنگ، آغاز سال جدید و همچنین ورود بیش از ۱۳ میلیون مسافر به استان، دستورات لازم برای برخورد قاطع و فوری با متخلفان اقتصادی به روسای دادگستری و دادستانهای سراسر استان و مدیرکل تعزیرات ابلاغ شده است.

پوریانی در ادامه با تأکید بر اهمیت بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از واحدهای صنفی مازندران، تصریح کرد: با افرادی که از شرایط کنونی سوءاستفاده کرده و بدون دارا بودن مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت می کنند، برخورد جدی و قانونی می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پلمب واحدهای صنفی متخلف، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش درباره گران فروشی، کم فروشی و احتکار، دستگاههای قضایی و اجرایی پیگیری و برخورد قاطع با متخلفین خواهند داشت.

پوریانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مردم از نقاط مختلف کشور، استان مازندران را به عنوان مکانی امن برای سفر انتخاب کرده اند، افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سوءاستفاده برخی افراد در این خصوص است که قطعاً این تخلفات با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.

