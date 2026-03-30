خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس حوزه هنری استان خبر داد:

«قرار» به خانه‌های استان مرکزی می‌آید / پخش از قاب شبکه آفتاب صداوسیمای استان

کد خبر : 1767322
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی به تولید و پخش مجدد برنامه تلویزیونی «قرار» از هفته جاری اشاره کرده و گفت: این برنامه که با استقبال مخاطبان در اسفند ماه گذشته همراه بود، با رویکردی مردمی و اجتماعی و با هدف بازتاب روایت‌های واقعی مردم استان روی آنتن شبکه آفتاب می‌رود.

به گزارش ایلنا، سالار جیریایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: پس از واکنش مثبت به انتشار برنامه تلویزیونی «قرار» که اسفند ماه گذشته با محوریت جنگ رمضان و با همکاری صداوسیمای استان مرکزی تولید شد، تهیه و پخش این برنامه در سال 1405 نیز از این هفته از سرگرفته می‌شود.

وی به رویکرد شکل‌گیری برنامه تلویزیونی «قرار» اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این برنامه بر پایه روایت‌های مردمی شکل گرفته و با رویکردی مردمی و اجتماعی طراحی شده است. «قرار» تلاش دارد روایت زندگی، دغدغه‌ها و تجربه‌های واقعی مردم استان مرکزی را در قاب تلویزیون به تصویر بکشد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: در برنامه تلویزیونی «قرار» تلاش شده گفت‌وگوها از دل جامعه و در میان خود مردم شکل بگیرد. در این راستا تمامی تلاش‌ها بکار گرفته شده تا شهروندان به عنوان راویان اصلی، تجربه‌ها، نگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در «قرار» با مخاطبان در میان بگذارند.

جیریایی تصریح کرد: در همین راستا بخش مهمی از محتوای برنامه از روایت‌ها، فیلم‌ها و سوژه‌هایی شکل می‌گیرد که مردم از خانه‌ها، محله‌ها و فضای شهری ارسال می‌کنند. «قرار» ترکیبی از گفتگوهای مردمی، روایت‌های میدانی، آیتم‌های فرهنگی و گزارش‌هایی از فضای زندگی روزمره در شهرهای مختلف است.

وی بیان داشت: این برنامه تلاش می‌کند تصویری نزدیک و واقعی از حال‌وهوای جامعه ارائه دهد. در واقع «جنگ روایت‌ها» یک میدان مهم رسانه‌ای است. در این راستا هر فرد می‌تواند با ثبت و ارسال روایت‌ها، تصاویر و تجربه‌های خود، سهمی در بازتاب واقعیت‌های جامعه و تقویت امید و همدلی داشته باشد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: برنامه تلویزیونی «قرار» با همکاری تشکل‌های مردمی و با مشارکت حوزه هنری استان مرکزی و سیمای آفتاب تولید شده و تلاش دارد پلی میان مردم و رسانه باشد تا آنچه در زندگی واقعی جریان دارد، بی‌واسطه در قاب تلویزیون دیده و شنیده شود.

جیریایی به زمان پخش برنامه «قرار» از قاب شبکه آفتاب صداوسیمای استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: «قرار» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 19 تا 20 از شبکه آفتاب پخش می‌شود و مخاطبان می‌توانند روایت‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها و سوژه‌های خود را برای حضور در این برنامه ارسال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار