به گزارش ایلنا، سالار جیریایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: پس از واکنش مثبت به انتشار برنامه تلویزیونی «قرار» که اسفند ماه گذشته با محوریت جنگ رمضان و با همکاری صداوسیمای استان مرکزی تولید شد، تهیه و پخش این برنامه در سال 1405 نیز از این هفته از سرگرفته می‌شود.

وی به رویکرد شکل‌گیری برنامه تلویزیونی «قرار» اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این برنامه بر پایه روایت‌های مردمی شکل گرفته و با رویکردی مردمی و اجتماعی طراحی شده است. «قرار» تلاش دارد روایت زندگی، دغدغه‌ها و تجربه‌های واقعی مردم استان مرکزی را در قاب تلویزیون به تصویر بکشد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: در برنامه تلویزیونی «قرار» تلاش شده گفت‌وگوها از دل جامعه و در میان خود مردم شکل بگیرد. در این راستا تمامی تلاش‌ها بکار گرفته شده تا شهروندان به عنوان راویان اصلی، تجربه‌ها، نگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در «قرار» با مخاطبان در میان بگذارند.

جیریایی تصریح کرد: در همین راستا بخش مهمی از محتوای برنامه از روایت‌ها، فیلم‌ها و سوژه‌هایی شکل می‌گیرد که مردم از خانه‌ها، محله‌ها و فضای شهری ارسال می‌کنند. «قرار» ترکیبی از گفتگوهای مردمی، روایت‌های میدانی، آیتم‌های فرهنگی و گزارش‌هایی از فضای زندگی روزمره در شهرهای مختلف است.

وی بیان داشت: این برنامه تلاش می‌کند تصویری نزدیک و واقعی از حال‌وهوای جامعه ارائه دهد. در واقع «جنگ روایت‌ها» یک میدان مهم رسانه‌ای است. در این راستا هر فرد می‌تواند با ثبت و ارسال روایت‌ها، تصاویر و تجربه‌های خود، سهمی در بازتاب واقعیت‌های جامعه و تقویت امید و همدلی داشته باشد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: برنامه تلویزیونی «قرار» با همکاری تشکل‌های مردمی و با مشارکت حوزه هنری استان مرکزی و سیمای آفتاب تولید شده و تلاش دارد پلی میان مردم و رسانه باشد تا آنچه در زندگی واقعی جریان دارد، بی‌واسطه در قاب تلویزیون دیده و شنیده شود.

جیریایی به زمان پخش برنامه «قرار» از قاب شبکه آفتاب صداوسیمای استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: «قرار» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 19 تا 20 از شبکه آفتاب پخش می‌شود و مخاطبان می‌توانند روایت‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها و سوژه‌های خود را برای حضور در این برنامه ارسال کنند.

