مدیرکل کار استان خبر داد؛
تحقق اشتغالزایی سال گذشته استان مرکزی 17.5 درصد بیشتر از برنامه هدفگذاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ایجاد اشتغال این استان در سال گذشته 17.5 درصد بیشتر از برنامه هدفگذاری شده، اجرایی شد. سال گذشته ایجاد 9328 فرصت شغلی در استان مرکزی هدفگذاری شده بود، اما 10 هزار و 963 فرصت در سامانه رصد به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: به دلیل شرایط جنگی، ثبت اشتغال سال گذشته استان مرکزی در سامانه رصد تا اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد و به طور قطع این آمار افزایش بیشتری پیدا میکند. همچنین مقرر شده برنامه کمی اشتغال سال 1405 نیز تا اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شود.
وی به تمدید مجوزهای کسبوکار پایانیافته از تاریخ 9 اسفند ماه سال 1404 اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط اضطرار، مجوزهای کسبوکاری که تاریخ آنها از 9 اسفند ماه سال گذشته به پایان رسیده، تا 3 ماه اعتبار دارد و نیازی به تمدید در این مدت نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: این استان با برخورداری از حدود 3600 واحد تولیدی و صنعتی و معدنی یکی از مهمترین استانهای صنعتی کشور است. در این راستا برنامهریزیهای نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه اشتغال حول این محور میچرخد.