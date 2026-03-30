مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

اعطاء 525 میلیارد ریال برای ساخت مسکن محرومین از سوی خیرین استان بوشهر

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر به کمک‌های جامعه خیرین در ساخت مسکن محرومین استان اشاره کرده و گفت: در بازه زمانی یک سال گذشته 525 میلیارد ریال به شکل نقدی و غیرنقدی توسط مردم نیک‌اندیش استان و حساب 100 حضرت امام برای ساخت مسکن محرومین اعطا شده است.

به گزارش ایلنا، امیر برومند در نشست با خیرین استان بوشهر، افزود: این میزان جذب اعتبار، گامی بلند در جهت تحقق اهداف عالیه نظام در حوزه مسکن محرومین محسوب می‌شود. این سرمایه حاصل اعتماد جامعه و باور به اهمیت رفع نیازهای اساسی هموطنان نیازمند در سطح جامعه است.

وی به دیگر اعمال خیرخواهانه انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: خیرین بوشهری 4178 مترمربع زمین به حساب 100 حضرت امام هبه کردند. این اهدای زمین، فرصتی مغتنم برای توسعه زیرساخت‌های مسکن محرومین و ایجاد سرپناهی امن و پایدار برای خانواده‌های بی‌بضاعت فراهم می‌آورد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: این مجموعه با جدیت پیگیر بهره‌گیری بهینه از این منابع و املاک است. با همدلی مردم و خیرین شاهد رشد چشمگیر در پروژه‌های مسکن محرومین در استان خواهیم بود. روحیه ایثار و همدلی بی‌نظیر میان مردم این استان جای تقدیر دارد.

