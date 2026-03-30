فرزاد زارع سرپرست روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس شد

در آیینی، حکم انتصاب فرزاد زارع به‌عنوان سرپرست اداره روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از سوی بهزاد مریدی، مدیرکل این اداره‌کل، به وی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در این آیین، بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی، توسعه ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، ارتقای تعاملات ارتباطی و انعکاس دقیق فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ، با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در پیشبرد اهداف مجموعه، خواستار تلاش بیشتر در زمینه برقراری ارتباط مؤثر میان روابط عمومی و معاونت‌های مختلف اداره‌کل شد و این موضوع را یکی از الزامات اصلی ارتقای عملکرد سازمانی دانست.

مریدی همچنین بر لزوم پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: برند‌سازی و هوشمندسازی در حوزه‌های کاری اداره‌کل باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

در متن حکم صادره، با اشاره به سوابق، توانمندی و شایستگی‌های فرزاد زارع، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای در راستای پیشبرد اهداف و مأموریت‌های اداره‌کل تأکید شده است.

 

