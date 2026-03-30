به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در این آیین، بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی، توسعه ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، ارتقای تعاملات ارتباطی و انعکاس دقیق فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ، با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در پیشبرد اهداف مجموعه، خواستار تلاش بیشتر در زمینه برقراری ارتباط مؤثر میان روابط عمومی و معاونت‌های مختلف اداره‌کل شد و این موضوع را یکی از الزامات اصلی ارتقای عملکرد سازمانی دانست.

مریدی همچنین بر لزوم پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: برند‌سازی و هوشمندسازی در حوزه‌های کاری اداره‌کل باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

در متن حکم صادره، با اشاره به سوابق، توانمندی و شایستگی‌های فرزاد زارع، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای در راستای پیشبرد اهداف و مأموریت‌های اداره‌کل تأکید شده است.

انتهای پیام/