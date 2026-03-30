شناسایی ۱۳۶۲ واحد آسیبدیده ناشی از حملات دشمن در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، با تشریح آخرین وضعیت صنایع آسیبدیده در حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی، از شناسایی بیش از یک هزار و ۳۶۲ واحد صنعتی و صنفی خبر داد که دامنه خسارت وارده به آنها از یک تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کوروش خسروی روز دوشنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به لزوم پایش دقیق وضعیت تولید، آماری از برآورد خسارات وارده به بخشهای تولیدی، صنعتی و صنفی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه نقشه آسیبشناسی واحدهای تولیدی استان نهایی شده است، اظهار داشت: طبق پایشهای صورت گرفته، در بخش صنعت ۵۸۱ واحد صنعتی شناسایی شدهاند که شدت آسیبهای وارده به آنها متغیر بوده و طیفی از یک تا ۱۰۰ درصد را در بر میگیرد.
خسروی افزود: ۷۸۱ واحد صنفی نیز در جریان رویدادهای اخیر دچار خسارت شدهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در خصوص جزییات جغرافیایی این آسیبها خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد بیشترین حجم خسارات متوجه شهرکهای صنعتی استراتژیک استان بوده است.
وی همچنین بر لزوم حمایت فوری از این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تاکید کرد و یادآور شد: ستاد تنظیم بازار با همکاری نهادهای ذیربط، اولویتبندی بازسازی واحدهایی که آسیبهای حیاتی (نزدیک به ۱۰۰ درصد) دیدهاند را در دستور کار قرار داده است.