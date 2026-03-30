به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در تشریح جزئیات این خبر گفت: طبق بازدیدهای میدانی که از غرب و مرکز استان داشته‌ایم، مسائل مربوط به پسماند تنها یکی از دغدغه‌های ما نبوده و در کنار آن، اقلام اساسی، سوخت و وضعیت نانوایی‌ها را نیز بررسی کرده‌ایم. خوشبختانه مدیریت در این حوزه‌ها بسیار مطلوب بوده و مردم از عملکرد مسئولین اجرایی رضایت نسبی دارند. بنده از نمایندگان، فرمانداران و مسئولین اجرایی که پای کار هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه وضعیت تنظیم بازار نیز مطلوب ارزیابی شده است، افزود: پیش از این از سایت پسماند تنکابن نیز بازدید کرده بودیم که رضایت‌بخش بود. در بازدید امروز از سایت زباله نور، نویدبخش اتمام فاز اول این پروژه تا پایان خردادماه هستیم که پس از آن، پذیرش زباله و پسماند آغاز خواهد شد. همچنین فاز دوم این پروژه که به ساماندهی زباله‌های قبلی اختصاص دارد، از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد.

گفتنی است، بازدیدهای استاندار مازندران از غرب استان از صبح امروز آغاز شده بود. وی پیش از سرکشی به بازار نوشهر، از واحدهای صنفی و خدماتی در شهرستان‌های رامسر، تنکابن، چالوس و کلارآباد نیز بازدید کرده بود. این بازدیدها شامل سرکشی از نانوایی‌ها، فروشگاه‌ها، میدان میوه و تره‌بار و سایت زباله تنکابن بود که نشان از گستردگی دغدغه‌های مدیریتی استاندار در حوزه‌های مختلف دارد.

