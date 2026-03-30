افزایش ۷۳ درصدی حجم آب ورودی به سدهای آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان یوسف غفارزاده، اظهار کرد: این افزایش ورودی، به بهبود محسوس ذخایر منجر شده و در حال حاضر میزان پرشدگی مخازن سدهای استان به حدود ۴۷ درصد رسیده که در مقایسه با سال گذشته، هشت درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت سدهای مهم استان افزود: سدهای قلعه‌چای، نهند و علویان در سال آبی جاری عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و رشد بیش از ۷۵ درصدی میزان ورودی آب را تجربه کرده‌اند.

غفارزاده همچنین درباره وضعیت سدهای کوچک استان گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت این سدها فعال است و حدود ۷۰ درصد آن‌ها دارای ذخیره آبی بوده و سدهایی نظیر چوخورزمی، آونلیق و مونق،اشنار و امند(شهرستان شبستر) به مرحله سرریز رسیده‌اند.

وی در عین حال با تأکید بر لزوم تداوم مدیریت مصرف اظهار کرد: اگرچه شرایط منابع آب نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما استمرار این وضعیت مستلزم رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی و همراهی جدی تمامی بهره‌برداران در بخش‌های مختلف است.

