یک دانشجوی دانشگاه صنعتی تبریز به شهادت رسید
مهدی شاهرجبیان، دانشجوی دانشگاه صنعتی تبریز در پی جنایت وحشیانه آمریکای ملعون و رژیم منحوس صهیونیستی به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قلبی آکنده از اندوه و تأسف، شهادت مظلومانه مهدی شاهرجبیان، دانشجوی دانشگاه صنعتی تبریز را به خانواده محترم، اساتید، همکاران و جامعه دانشگاهی تبریک و تسلیت عرض میکند.
این جنایت هولناک که توسط آمریکای ملعون و رژیم منحوس صهیونیستی انجام شده، بار دیگر جنایتکارانهترین چهره مستکبران را به نمایش گذاشت.