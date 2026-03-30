اطلاعیه شرکت پتروشیمی تبریز پیرامون حمله به این مجتمع صنعتی: آتش مهار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شد و شرایط در حال حاضر تحت کنترل کامل و آتش سوزی مهار شده است و مهندسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند.

از هم‌میهنان رشید درخواست می‌شود اخبار مرتبط به این موضوع را صرف از راه مبادی رسمی اطلاع‌رسانی دنبال کنند.

