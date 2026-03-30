خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شرکت پتروشیمی تبریز پیرامون حمله به این مجتمع صنعتی: آتش مهار شد
کد خبر : 1767233
لینک کوتاه کپی شد.

در نخستین لحظات بامداد امروز، دهم فروردین ماه ۱۴۰۵، دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات ددمنشانه خود به بخشی از تأسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز حمله کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شد و شرایط در حال حاضر تحت کنترل کامل و آتش سوزی مهار شده است و مهندسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند.

از هم‌میهنان رشید درخواست می‌شود اخبار مرتبط به این موضوع را صرف از راه مبادی رسمی اطلاع‌رسانی دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار