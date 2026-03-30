۸۷۳ ماموریت تصادفی اورژانس آذربایجان شرقی در نوروز امسال

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سعید قدیمی در جمع خبرنگاران گفت: در بازه زمانی مذکور، در مجموع ۸۳ هزار و ۴۹۷ نفر به عنوان مراجع به اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که عملکرد مناسب سیستم درمانی در ایام پرحجم نوروزی را نشان می‌دهد.

مسئول طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به آمار بیماران منتقل‌شده به بخش‌های ویژه ادامه داد: در این ۱۱ روز، ۵۰۴ بیمار از اورژانس به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و ۳۷۳ بیمار دیگر به بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) انتقال یافته‌اند که نشان‌دهنده حساسیت بالای موارد و عملکرد سریع تیم‌های درمانی است.

قدیمی در خصوص اقدامات جراحی نیز اعلام کرد: در مجموع یک هزار و ۴۲۱ عمل جراحی اورژانسی و ۲ هزار و ۲۰۱ عمل جراحی الکتیو در بیمارستان‌های تحت پوشش انجام شده است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های درمانی حتی در ایام تعطیلات نوروزی است.

مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در این مدت، ۷۱۵ مورد انتقال بین بیمارستانی انجام شده است که شامل ۳۵ مادر اعزامی نیازمند مراقبت ویژه بود.

وی افزود: طبق گزارشات واحد MCMCمرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه، بیمارستان‌های امام‌رضا، شهدا، مدنی، رازی و مردانی‌آذر به ترتیب بیشترین پذیرش بیماران اعزامی را داشته‌اند.

دکتر قدیمی درباره سرویس‌های درمانی پرتردد توضیح داد: در میان سرویس‌های درمانی، ارتوپدی، نورولوژی، کاردیولوژی، نوروسرجری و داخلی بیشترین پذیرش بیماران را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از نیازهای درمانی رایج در ایام نوروز دارد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم‌های درمانی در ایام نوروزی تأکید کرد: طرح سلامت نوروزی با هدف ارائه خدمات به‌موقع و باکیفیت به شهروندان در ایام تعطیلات اجرایی شده و امیدواریم این روند موفقیت‌آمیز در روزهای آتی نیز تداوم یابد.

مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اجرای موفق طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵ در استان با مشارکت تمام واحدهای این دانشگاه خاطرنشان کرد: کارشناسان معاونت بهداشتی پنج هزار و ۴۶۶ مورد بازدید از مراکز توزیع موادغذایی و یک هزار و ۲۸۹ بازدید از اماکن عمومی داشتند و در مجموع چهار هزار و ۷۶۸ کیلو مواد غذایی فاسد را معدوم کردند.

