در سال ۱۴۰۴ صورت گرفت؛

توزیع 136 هزار تن آرد میان نانوایی قزوین

توزیع 136 هزار تن آرد میان نانوایی قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۶ هزار و ۹۲۱ تن آرد ویژه نانوایان در استان توزیع شد که این میزان آرد از طریق سامانه «سیما» بارگذاری و به واحد‌های نانوایی عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۶ هزار و ۹۲۱ تن آرد ویژه نانوایان در استان توزیع شد که این میزان آرد از طریق سامانه «سیما» بارگذاری و به واحد‌های نانوایی عرضه شده است.

وی افزود:از این میزان ۱۳۰ هزار تن آرد یارانه‌ای و بیش از ۶۹۰۰ تن آرد نیز به نانوایی‌های آزادپز اختصاص یافته است.

حریری مقدم تصریح کرد: در استان قزوین دارای ۱۶۷۷ واحد نانوایی یارانه‌ای و ۱۹۵ واحد نانوایی آزادپز است و شبکه تعاون روستایی مسئولیت حمل و تحویل آرد از کارخانه تا درب واحد‌های نانوایی را بر عهده دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: بیش از ۲۲ هزار مورد بازرسی میدانی از واحد‌های نانوایی استان در سال گذشته انجام شد که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۹۹۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قضایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، آرد مورد نیاز نانوایان به طور کامل تامین و در سامانه جهت خرید بارگذاری شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
