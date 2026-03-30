توزیع 136 هزار تن آرد میان نانوایی قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۶ هزار و ۹۲۱ تن آرد ویژه نانوایان در استان توزیع شد که این میزان آرد از طریق سامانه «سیما» بارگذاری و به واحد‌های نانوایی عرضه شده است.

وی افزود:از این میزان ۱۳۰ هزار تن آرد یارانه‌ای و بیش از ۶۹۰۰ تن آرد نیز به نانوایی‌های آزادپز اختصاص یافته است.

حریری مقدم تصریح کرد: در استان قزوین دارای ۱۶۷۷ واحد نانوایی یارانه‌ای و ۱۹۵ واحد نانوایی آزادپز است و شبکه تعاون روستایی مسئولیت حمل و تحویل آرد از کارخانه تا درب واحد‌های نانوایی را بر عهده دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: بیش از ۲۲ هزار مورد بازرسی میدانی از واحد‌های نانوایی استان در سال گذشته انجام شد که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۹۹۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قضایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، آرد مورد نیاز نانوایان به طور کامل تامین و در سامانه جهت خرید بارگذاری شده است.

