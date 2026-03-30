تردد روزانه یک میلیون و 100 هزار خودرو در جاده های استان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین در خصوص آخرین وضعیت جاده ها گفت: امروز در محورهای مواصلاتی استان و آزادراهها در هر دو باند شمالی و جنوبی شاهد ترافیک عادی و روان هستیم.

وی افزود: محدودیت و ممنوعیتی برای امروز دوشنبه در راهها پیش بینی نشده و مشکل ترافیکی هم نداریم و تردد بخوبی جریان دارد.

سرهنگ تقی خانی یادآورشد: شرایط جوی استان نیز مساعد است و تا بعدازظهر بارندگی نداریم و خوشبختانه در محورهای مواصلاتی در بیست وچهارساعت گذشته حادثه ترافیکی خاصی نداشتیم و سفرهای ایمنی رقمخورده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین اظهارداشت: از ابتدای آغاز طرح نوروزی سوانح جاده ای کاهشی بوده است که امیدواریم این وضعیت تداوم یابد.

سرهنگ تقی خانی بیان کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه یک میلیون و 100 هزار خودرو از محورهای مواصلاتی استان عبور می کنند و پیش بینی می شود وضعیت ترافیکی در عصر به سمت پایتخت و استان البرز پرحجم باشد.

وی افزود: چون هواشناسی پیش بینی کرده امشب شاهد بارش باران باشیم لذا درخواست می شود قبل از سفر از سالم بودن برف پاک کن و نکات فنی و سیستم گرمایشی مطلع شده و در سفر به نقاط کوهستانی قبل از سفر از وضعیت راهها مطلع ششده و وسایل زمستانی را همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان قزوین اظهارداشت: همچنین سرعت غیرمجاز در معابر خلوت خطرساز است و چون سرعت بالا زمان واکنش را کم می کند حتما رانندگان باید مراقب خلوتی معابر باشند و بدانند تخطی از سرعت مجاز خطرناک وحادثه ساز است.

وی گفت: به ماموران پلیس راه اعلام شده با رانندگانی که سرعت غیرمجاز و خطرناک دارند برخورد کنند و خودرویی که سرعت بحرانی دارد متوقف شده و به پارکینگ هدایت شود.

سرهنگ تقی خانی اظهارامیدواری کرد با رعایت نکاتی ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی سفرهای ایمنی تا پایان تعطیلات نورزوی رقم بخورد.

