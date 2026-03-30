به گزارش ایلنا از قزوین، حجت الاسلام علی مصطفوی‌نیا در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود، روز دوشنبه از حوزه‌های قضایی آوج و آبگرم بازدید کرد و با تأکید بر اولویت رسیدگی به پرونده‌های همکاری با دشمن آمریکایی و صهیونیستی، خواستار تداوم خدمات‌رسانی قضایی بدون وقفه در ایام نوروز و شرایط جنگی شد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه بازدیدهای میدانی خود در راستای نظارت بر عملکرد حوزه‌های قضایی استان، در این بازدید ضمن تأکید بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی در ایام تعطیلات نوروزی و شرایط جنگی کشور، بر لزوم تداوم خدمات‌رسانی و رسیدگی قضایی مؤثر در محاکم قضایی استان تأکید کرد.

مصطفوی نیا با اشاره به حساسیت شرایط کنونی از مدیران قضایی استان خواست پرونده‌های با موضوعات خاص از جمله همکاری با دشمن آمریکایی و صهیونیستی را در اولویت رسیدگی قرار دهند.

وی در این بازدید ضمن تبریک سال نو به همکاران قضایی و اداری، از تلاش‌ آنها در این ایام قدردانی و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی نیز با جدیت به انجام وظایف قانونی خود ادامه داده و رسیدگی به امور محوله بدون وقفه در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با تأکید بر نقش دادستان‌ها در این شرایط خطاب به مسئولان قضایی گفت: دادستان‌ها باید همواره در دسترس مردم باشند و بیش از گذشته نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق عامه، تأمین امنیت و پشتیبانی مؤثر از ضابطین، به‌ویژه در جرایم امنیتی، اقدام کنند.

مصطفوی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد قاطع با عوامل اخلال در امنیت کشوریادآورشد: اموال آن دسته از افراد خودفروخته که شریک جرم در ریخته شدن خون هزاران ایرانی بوده و علیه منافع ملی و امنیت و آرامش مردم اقدام کرده‌اند، مطابق قانون توقیف خواهد شد.

گفتنی است این بازدید در ادامه برنامه‌های نظارتی رئیس کل دادگستری استان از حوزه‌های قضایی به منظور ارزیابی روند خدمات‌رسانی و رسیدگی به پرونده‌ها در شرایط حساس کنونی انجام شده است.

