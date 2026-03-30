به گزارش ایلنا، مهدی پارسی افزود: در حالی که نیروهای مسلح کشور در جبهه‌های مختلف در حال دفاع از کیان و تمامیت ارضی هستند، اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان نیز در جبهه سازندگی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی گام‌های اساسی خویش را در ساخت قطعات مختلف بزرگراهی در محورهای استان آغاز کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مهمترین کانون‌های جغرافیایی و استراتژیک کشور، نقشی حیاتی در توسعه جنوب شرق ایران و همچنین اتصال به بازارهای آسیای میانه و جنوب آسیا ایفا می‌کند در این شرایط توسعه حمل و نقلی به‌ویژه بزرگراه‌ها نه تنها در تسهیل روند حمل و نقل کالا و مسافر موثر است بلکه با تحقق آرزوی دیرینه مردم می‌تواند توسعه جهشی در بخش های مختلف را برای استان به همراه داشته باشد

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت‌های عمرانی در زمان جنگ گفت: در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی و جنگ‌ها مواجه است، تداوم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق مختلف کشور از جمله این استان مرزی به‌ویژه در حوزه راهسازی نه تنها اهمیت راهبردی دارد، بلکه در تقویت اراده ملی و ایجاد روحیه امید در میان مردم بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: همچنین فعالیت پروژه‌های بزرگراهی در این مقطع زمانی نشان‌دهنده عزم راسخ برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و حفظ همبستگی ملی است و با پیشرفت این پروژه‌ها آنها می‌توانیم شاهد تاثیرات مستقیم آن در توسعه اقتصاد و اجتماعی منطقه ای باشیم.

پارسی خاطر نشان کرد: تمام تلاش این مجموعه با توسعه زیرساخت‌ها صیانت از مزیت ترانزیتی استان فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند با اطمینان و امنیت در سفرهای خود حرکت کنند و زندگی روزمره‌شان در سایه توسعه پایدار و امنیت بیشتر با آرامش و امید دنبال شود. این رویکرد نشان می‌دهد که جبهه سازندگی در سیستان و بلوچستان همزمان با جبهه دفاعی کشور نقش موثری در تقویت روحیه ملی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کند.

