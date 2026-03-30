وی تصریح کرد: در پی حملات امروز صبح به شهرستان امیدیه، ۲ نقطه مورد اصابت قرار گرفت.

معاون استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین حدود ۴۱ انفجار در ۲ نقطه خرمشهر شنیده شد که منجر به آسیب دیدن یک واحد صنعتی شده است.

حیاتی افزود: صبح امروز در شهرستان آبادان حدود ۹ انفجار در ۲ نقطه گزارش شده است که متأسفانه منجر به مجروحیت سرپایی ۲ شهروند غیرنظامی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، حدود پنج انفجار در ۲ نقطه شهرستان بهبهان به وقوع پیوست.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حوادث، نیروهای امدادی به محل‌های مورد اصابت اعزام شده و اقدامات لازم و مقتضی را آغاز کرده‌اند.

حیاتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، جمع‌بندی نهایی خسارات و تلفات در دست اقدام است و پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاعات تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید.