در حمله‌ی امروز صبح به چهار شهرستان خوزستان، یک واحد صنعتی آسیب دید و ۲ شهروند آبادانی مجروح شدند

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به وقوع چندین حادثه انفجار در حمله دشمن صهیونی آمریکایی به خوزستان گفت: در حمله امروز صبح به چهار شهرستان، یک واحد صنعتی آسیب دید و ۲ شهروند آبادانی مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز دوشنبه اظهار کرد: ساعاتی پیش، شاهد چندین حادثه انفجار در شهرستان‌های امیدیه، خرمشهر، آبادان و بهبهان بودیم.

وی تصریح کرد: در پی حملات امروز صبح به شهرستان امیدیه، ۲ نقطه مورد اصابت قرار گرفت.

معاون استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین حدود ۴۱ انفجار در ۲ نقطه خرمشهر شنیده شد که منجر به آسیب دیدن یک واحد صنعتی شده است.

حیاتی افزود: صبح امروز در شهرستان آبادان حدود ۹ انفجار در ۲ نقطه گزارش شده است که متأسفانه منجر به مجروحیت سرپایی ۲ شهروند غیرنظامی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، حدود پنج انفجار در ۲ نقطه شهرستان بهبهان به وقوع پیوست.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حوادث، نیروهای امدادی به محل‌های مورد اصابت اعزام شده و اقدامات لازم و مقتضی را آغاز کرده‌اند.

حیاتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، جمع‌بندی نهایی خسارات و تلفات در دست اقدام است و پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاعات تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید.

