دشمن، ناتوان شده و ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس پاپی‌زاده یکشنبه شب در اجتماع بزرگ طوایف ایل بختیاری برای بیعت با رهبر انقلاب در مقابل آستان متبرک سبزقبا(ع) دزفول، افزود: دشمن بر توان و تجهیزات خود و همچنین تفرقه داخلی اتکا کرده بود که در میدان رزم در مقابل فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح ناتوان شد و نیروهای مسلح جانانه در مقابل آنان ایستادند.

وی ادامه داد: دشمن در حال توطئه برای اختلاف افکنی در صفوف ملت است و طی ماه‌های قبل با رخنه نیروهای آموزش دیده تروریست سعی در ایجاد شکاف و اختلاف بین مردم داشت و با تجهیز گروهک‌های تروریستی در شرق و غرب کشور نیز سعی در روشن کردن آتش جنگ داخلی و ضربه به اتحاد کشور داشت.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ابتکار عمل در میدان جنگ در دست نیروهای مسلح کشور و در میدان خیابان در دست مردم ولایتمدار و دوستدار وطن است.

وی افزود: امروز چشم فرزندان شما در میدان جنگ با دشمن به پشتیبانی شما در میدان خیابان است و نباید اجازه داد در بین صفوف مردم توسط دشمنان رخنه‌ای ایجاد شود.

پاپی‌زاده گفت: من به عنوان نماینده مردم ولایتمدار دزفول از همه مردم غیرتمند شهرستان که وقت و زندگی خود را وقف این ملت و کشور کرده‌اند و از روز اول جنگ با حضور مستمر در خیابان توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند و باعث دلگرمی نیروهای جان برکف مدافع وطن شده‌اند، سپاسگزارم.

وی افزود: امروز همه اقوام از غرب تا شرق کشور و همه آحاد ملت پای این نظام، اسلام و کشور ایستاده‌ و سنگر دفاع از وطن را حفظ کرده‌اند و به یاری خداوند تا شکست دشمن متجاوز توسط نیروهای مسلح، خیابان را رها نخواهند کرد

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همه‌ی ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم و در راه دفاع از هویت ملی و کیان اسلامی دست به دست هم خواهیم داد تا دشمنان را از تجاوز خود پشیمان کنیم.

