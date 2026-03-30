دستگیری ۱۳۸ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، با اقدامات فنی اطلاعاتی و انجام تحقیقات منسجم پلیسی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی خوزستان طی ۷۲ ساعت گذشته موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۱۳۸ نفر از افراد مرتبط با رسانه های معاند بویژه شبکه اینترنشنال و من‌و‌تو شده که با هماهنگی مقام قضایی همگی آنها دستگیر شدند.

این اشخاص با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به تماس تلفنی، عکس‌برداری و فیلم‌برداری از مراکز حساس نظامی و انتظامی کرده و به شبکه‌های معاند ارسال می‌کردند.

گفتنی است که اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ باعث جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب و سوءاستفاده دشمنان از امنیت جامعه خواهد شد.

