تشییع پیکر مطهر شهید والامقام محمد عباسی در گرگان
پیکر مطهر شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران شهید والامقام محمد عباسی از شهدای جنگ رمضان با حضور پرشور مردم قدر شناس و شهیدپرور در گرگان تشییع شد.
به گزارش ایلنا ازگلستان، شهید ارتش محمد عباسی ۲۲ اسفند در لویزان تهران به دلیل تجاوز وحشیانه دشمن به خاک وطن مان مجروح و به دلیل شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل شد.
فضای شهر گرگان در این مراسم شاهد حضور پرشور مردمی بود که با چشمانی اشکبار و دلهایی سرشار از ارادت، با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.
این شهید والامقام جنگ رمضان در زادگاهش شهر سرخنکلاته گرگان به خاک سپرده می شود.