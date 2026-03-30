خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشییع پیکر مطهر شهید والامقام محمد عباسی در گرگان

کد خبر : 1767167
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر مطهر شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران شهید والامقام محمد عباسی از شهدای جنگ رمضان با حضور پرشور مردم قدر شناس و شهیدپرور در گرگان تشییع شد.

به گزارش ایلنا ازگلستان، شهید ارتش محمد عباسی ۲۲ اسفند در لویزان تهران به دلیل تجاوز وحشیانه دشمن به خاک وطن مان مجروح و به دلیل شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل شد.

فضای شهر گرگان در این مراسم شاهد حضور پرشور مردمی بود که با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی سرشار از ارادت، با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.

این شهید والامقام جنگ رمضان در زادگاهش شهر سرخنکلاته گرگان به خاک سپرده می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار