تشییع پیکر مطهر شهید والامقام محمد عباسی در گرگان

به گزارش ایلنا ازگلستان، شهید ارتش محمد عباسی ۲۲ اسفند در لویزان تهران به دلیل تجاوز وحشیانه دشمن به خاک وطن مان مجروح و به دلیل شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل شد.

فضای شهر گرگان در این مراسم شاهد حضور پرشور مردمی بود که با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی سرشار از ارادت، با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.

این شهید والامقام جنگ رمضان در زادگاهش شهر سرخنکلاته گرگان به خاک سپرده می شود.

انتهای پیام/