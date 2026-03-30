در پی حمله بامداد امروز در فردیس حادث شد؛

شهادت ۲ مددکار و ۵ مجروح در مرکز نگهداری ایتام/ ۵۰ واحد مسکونی و خودرو دچار خسارت شدند

شهادت ۲ مددکار و ۵ مجروح در مرکز نگهداری ایتام/ ۵۰ واحد مسکونی و خودرو دچار خسارت شدند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از شهادت ۲ مددکار و مجروح شدن ۵ شهروند در پی اصابت به مجتمع نیکوکار و مرکز نگهداری ایتام در فردیس خبر داد و گفت که ۵۰ واحد مسکونی و خودرو نیز دچار خسارت شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌اله سیف اظهار کرد: بامداد امروز در پی حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به مجتمع تازه تاسیس خیریه و نیکوکاری نگهداری ایتام متاسفانه دو نفر از شهروندان شهید و ۵ نفر دیگر مجروح شدند. 

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: این مرکز که در آستانه افتتاح بود مورد اصابت موشک های دشمن قرار گرفت و دو مددکار جهادی فردیس به شهادت رسیدند و تعداد ۵۰ واحد مسکونی و خودرو دچار خساراتی شدند. 

وی افزود: اقدامات رژیم صهیونی و آمریکایی،  مصداق جدی نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بوده و قابلیت رسیدگی دارد و مجامع بین‌المللی باید به این سطح از جنایات جنگی ورود کرده و هر چه سریعتر مظلومیت مردم شجاع و دلاور ایران را صحه بگذارند.

