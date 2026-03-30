به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی با اشاره به تجاوز جنایت کاران رژیم صهیونیستی و آمریکا در روز جمعه 22 اسفند ماه به روستایی تتنک در بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا گفت: در حمله جنایتکاران علاوه بر شهادت 3 نفر و مجروح شدن 6 نفر از مردم این روستا به واحدهای مسکونی و یک واحد آموزشی روستا آسیب وارد و تخریب شد.

فرماندار شهرستان بوئین‌زهرا افزود: پس از امداد رسانی و تشییع شهدا بلافاصله با هماهنگی انجام شده روند آواربرداری واحدهای تخریب شده آغاز شده است.

صالحی تصریح کرد: با اتمام روند آواربرداری با رایزنی و مشارکت خیرین فعالیت روند بازسازی واحدهای تخریب شده روستا شروع شده است.

فرماندار شهرستان بوئین‌زهرا با اشاره به حضور و بازدید "عبدالکریم حسین زاده" معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور و استاندار قزوین از روستایی تتنک گفت: در بازدید معاون امور روستایی رئیس جمهور و استاندار قزوین دستور لازم برای شروع بازسازی داده شد و در کمترین زمان ممکن عملیات بازسازی واحد های مسکونی روستای آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص بررسی میزان خسارت به واحد های مسکونی روستای تتنک بیان کرد: هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین مدیران استان و شهرستان برای بازسازی روستایی تتنک وجود دارد.

صالحی اظهار داشت: مدرسه روستا در جریان تجاوز موشکی دشمن دچار خسارت و غیرقابل استفاده شده و با پیگیری‌های انجام شده از سوی فرمانداری و مشارکت خیرین مدرسه آسیب دیده با تأمین بخشی از مصالح و 40 تن میلگرد به زودی دوباره ساخته می ود.

فرماندار شهرستان بوئین زهرا تاکید کرد: تلاش می کنیم در پنج ماه آینده واحدهای تخریب شده بازسازی و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده بازسازی روستا در چند ماه آینده تکمیل شود در راستای تاکید دکتر پزشکیان رئیس جمهور این بازسازی سریع ترین بازسازی یک روستای صددرصد آسیب دیده خواهد بود.

در جریان حمله موشکی ائتلاف آمریکایی و صهیونیستی به روستایی تتنک 11 واحد مسکونی و یک باب واحد آموزشی به طور کامل تخریب شدند.