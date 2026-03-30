طرح نظارت ویژه بر کیفیت اقلام پرمصرف نوروز در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت زاده در حاشیه بازدید از فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهرکرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به لزوم نظارت بیشتر بر مراکز تمرکز، توزیع ، عرضه و فروش اقلام پرمصرف در عید نوروز به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، طرح نظارت ویژه بر فراورده های غذایی پرمصرف در عید نوروز در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، کارشناسان استاندارد با حضور در مراکز عرضه، فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید سطح استان، نسبت به نمونه برداری و کنترل کیفیت محصولات غذایی مانند فراورده حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات، شکلات، فراورده های کاکائویی، آب معدنی طبیعی بسته بندی شده، شکر سفید، پسته طبیعی خندان(خام و برشته)، دوغ، نوشابه گازدار( کولا با قند)، انواع شیرینی آردی، چای معطر( سیاه)، تافی و آبنبات و لواشک پذیرایی در جهت بررسی کیفیت فراورده های مذکور و مطابقت با استاندارد های مربوطه و جلوگیری از تقلبات در فروش محصولات مذکور و تامین ایمنی و سلامت جامعه می نمایند.

همت زاده در ادامه گفت: در جریان این بازرسی‌ها، از اقلام فوق، نمونه‌برداری شده و نمونه‌ها جهت انجام آزمون‌های تخصصی و کنترل کیفیت به آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده ارسال می‌شود تا از انطباق کامل آن‌ها با الزامات استانداردهای ملی اطمینان حاصل شود.

وی در پایان از مردم درخواست کرد هنگام خرید به نشان استاندارد، تاریخ تولید، انقضاء و مشخصات درج شده روی کالا توجه ویژه داشته باشند و در صورتی که با تقلبات و تخلفات در سطح عرضه مواجه شدند موضوع را از طریق سامانه مردم دار با آدرس 1517.inso.gov.ir و یا تماس با شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان اطلاع دهند.

انتهای پیام/