به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی افزود: این حمله دشمن موجب خسارت به منازل مسکونی مردم این منطقه شده است.

وی افزود: بلافاصله نیرو‌های امدادی و اجرایی به منطقه اعزام شده‌اند و امدادرسانی و اقدامات لازم آغاز شده است.

نفیسی گفت: اطلاعات تکمیلی از میزان خسارت، تعداد شهدا و مجروحان به محض جمع بندی نهائی اعلام می‌شود.

