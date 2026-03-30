معاون سیاسی استاندار هرمزگان خبرداد؛
حمله دشمن آمریکایی _صهیونیستی به منطقهای مسکونی در بندرعباس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: شامگاه یکشنبه دشمن آمریکایی _ صهیونی به محله دو هزار (کوی ملت) شهر بندرعباس حمله کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی افزود: این حمله دشمن موجب خسارت به منازل مسکونی مردم این منطقه شده است.
وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی و اجرایی به منطقه اعزام شدهاند و امدادرسانی و اقدامات لازم آغاز شده است.
نفیسی گفت: اطلاعات تکمیلی از میزان خسارت، تعداد شهدا و مجروحان به محض جمع بندی نهائی اعلام میشود.