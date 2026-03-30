اعزام فوری نیروهای کارشناسی بنیاد مسکن فارس برای ارزیابی خسارات سیل جهرم

به گزارش ایلنا، سید علی نقی طبیب لقمانی در این بازدید که پس از وقوع خسارات سنگین به اغلب محلات جهرم انجام شد، با بررسی میدانی شرایط، بر لزوم تسریع در روند ارزیابی خسارات و کمک‌رسانی تأکید کرد.

با توجه به حجم بالای خسارات واردشده و نیاز به افزایش ظرفیت کارشناسی، مدیرکل بنیاد مسکن فارس دستور اعزام فوری کارشناسان از شهرستان‌های همجوار را صادر کرد تا فرآیند ارزیابی‌ها با سرعت بیشتری تکمیل و زمینه کاهش آلام مردم فراهم شود.

در ادامه این سفر، لقمانی به همراه مدیر بنیاد مسکن جهرم در جلسه ستاد بحران شهرستان با حضور فرماندار ویژه، شهردار و سایر اعضای شورای اداری شرکت کرد و گزارشی از آخرین وضعیت ارزیابی‌ها و اقدامات صورت‌گرفته ارائه شد.

