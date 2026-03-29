پیکر خلبان شهید جنگ رمضان در کوهدشت تشییع و خاکسپاری شد

پیکر خلبان شهید محمد بیاتی پیردوستی از شهدای جنگ رمضان روز یکشنبه با حضور گسترده مردم و مسئولان در گلزار شهدای کوهدشت تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش ایلنا، این شهید والامقام در حمله هوایی محور آمریکایی صهیونی به اهواز به شهادت رسیده بود که امروز آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر وی در فضایی آکنده از حزن و معنویت با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان محلی در کوهدشت برگزار شد.
حاضران در این آیین‌ با تاکید بر ادامه راه شهدا، فداکاری و ایثار آنان را ضامن عزت و امنیت کشور دانستند و بر پاسداشت یاد و نام شهیدان تاکید کردند.

