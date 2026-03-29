مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
ارزیابی 860 واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده از جنگ در استان زنجان
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: تا 9 فروردین ماه سال جاری، 860 واحد مسکونی - تجاری این استان که در حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی آسیب دیده است ارزیابی شد. تاکنون در شهرستان زنجان 507 واحد ارزیابی شده که از این تعداد 299 واحد مسکونی و 208 واحد تجاری است.
به گزارش ایلنا، رضا خواجهای به دیگر شهرستانهایی که ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری آنها انجام شده اشاره داشته و افزود: در شهرستان ابهر 283 واحد ارزیابی شده که از این تعداد 272 واحد مسکونی و 11 واحد تجاری است. در شهرستان ایجرود 70 واحد ارزیابی شده که 55 واحد مسکونی و 15 واحد تجاری است.
وی به روند ارزیابیهای واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ در سایر شهرستانهای استان زنجان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: روند ارزیابی برای پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری در ستاد بازسازی این استان همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت تا خسارتها سریعتر بازسازی شود.