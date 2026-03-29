فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری 3 نفر به جرم انتشار فراخوان و تشویش اذهان عمومی در استان یزد
کد خبر : 1766879
فرمانده انتظامی استان یزد به دستگیری عوامل انتشار فراخوان و ایجاد تشویش در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 3 نفر به جرم انتشار فراخوان و ایجاد تشویش اذهان عمومی در این استان دستگیر شدند. دستگیرشدگان در زندان به سر میبرند.
به گزارش ایلنا، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان افزود: 3 نفر در استان یزد به جرم انتشار فراخوان برای ایجاد آشوب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و حقیقی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقامات رسمی کشور، شناسایی و در نهایت دستگیر و روانه زندان شدند.