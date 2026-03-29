خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز اورژانس استان همدان اعلام کرد:

مرگ 3 نفر در شهرستان ملایر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

کد خبر : 1766876
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با صدور اطلاعیه‌ای به مرگ چند نفر به دلیل گازگرفتگی اشاره داشته و اعلام کرد: 3 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در یک منزل مسکونی شهرستان ملایر جان باختند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این حادثه اشاره شده و آمده است: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در یکی از منازل شهرستان ملایر، 3 نفر جان باختند. بلافاصله واحد ارتباطات و کنترل عملیات یک تیم درمانی از اورژانس ملایر به محل حادثه اعزام شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: با رسیدن کارشناسان اورژانس و انجام ارزیابی‌های اولیه، مشخص شد 2 نفر آقا و یک خانم بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار ایست قلبی و تنفسی شده‌اند و تلاش تیم اورژانس برای احیای حادثه‌دیدگان نتیجه‌ای در پی نداشته و در نتیجه متأسفانه مرگ هر 3 نفر تأیید شد.

در اطلاعیه مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان آمده است: بنابراین از شهروندان تقاضا می‌شود نسبت به نصب و سرویس صحیح وسایل گرمایشی، اطمینان از تهویه مناسب و استفاده از دودکش استاندارد توجه ویژه داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار