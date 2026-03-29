خسارت 143 واحد مسکونی و تجاری جامعه بهزیستی کردستان در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، حسین رسولی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، 73 واحد مسکونی و 70 واحد تجاری از افراد تحت پوشش اداره‌کل بهزیستی در استان کردستان آسیب دیده‌اند. برآورد خسارت‌ها در این زمینه 230 میلیارد ریال اعلام شده است.

وی ادامه داد: برای جبران خسارات وارد شده ناشی از جنگ، اداره‌کل بهزیستی استان کردستان علاوه بر کمک‌های مالی، اقدامات دیگری از جمله خدمات روانی، اجتماعی به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهد. خدمات مشاوره و روانشناسی به صورت رایگان به نیازمندان ارائه خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان اظهار داشت: تیم‌های کارشناسی و روانشناسی اداره‌کل بهزیستی این استان به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به شهروندان و جامعه هدف هستند. همچنین در صورت نیاز، در قالب برنامه‌های اجتماعی و حمایتی در کنار مردم خواهند بود.

انتهای پیام/