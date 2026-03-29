مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:
خسارت 143 واحد مسکونی و تجاری جامعه بهزیستی کردستان در جنگ رمضان
مدیرکل بهزیستی استان کردستان به تخریب واحدهای مسکونی و تجاری افراد تحت پوشش این نهاد در استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون 143 واحد تجاری و مسکونی جامعه بهزیستی این استان دچار آسیب و خسارت شده است.
به گزارش ایلنا، حسین رسولی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، 73 واحد مسکونی و 70 واحد تجاری از افراد تحت پوشش ادارهکل بهزیستی در استان کردستان آسیب دیدهاند. برآورد خسارتها در این زمینه 230 میلیارد ریال اعلام شده است.
وی ادامه داد: برای جبران خسارات وارد شده ناشی از جنگ، ادارهکل بهزیستی استان کردستان علاوه بر کمکهای مالی، اقدامات دیگری از جمله خدمات روانی، اجتماعی به افراد تحت پوشش خود ارائه میدهد. خدمات مشاوره و روانشناسی به صورت رایگان به نیازمندان ارائه خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان اظهار داشت: تیمهای کارشناسی و روانشناسی ادارهکل بهزیستی این استان به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به شهروندان و جامعه هدف هستند. همچنین در صورت نیاز، در قالب برنامههای اجتماعی و حمایتی در کنار مردم خواهند بود.