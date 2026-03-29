خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

خسارت 143 واحد مسکونی و تجاری جامعه بهزیستی کردستان در جنگ رمضان

خسارت 143 واحد مسکونی و تجاری جامعه بهزیستی کردستان در جنگ رمضان
کد خبر : 1766860
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان به تخریب واحدهای مسکونی و تجاری افراد تحت پوشش این نهاد در استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون 143 واحد تجاری و مسکونی جامعه بهزیستی این استان دچار آسیب و خسارت شده است.

به گزارش ایلنا، حسین رسولی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، 73 واحد مسکونی و 70 واحد تجاری از افراد تحت پوشش اداره‌کل بهزیستی در استان کردستان آسیب دیده‌اند. برآورد خسارت‌ها در این زمینه 230 میلیارد ریال اعلام شده است.

وی ادامه داد: برای جبران خسارات وارد شده ناشی از جنگ، اداره‌کل بهزیستی استان کردستان علاوه بر کمک‌های مالی، اقدامات دیگری از جمله خدمات روانی، اجتماعی به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهد. خدمات مشاوره و روانشناسی به صورت رایگان به نیازمندان ارائه خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان اظهار داشت: تیم‌های کارشناسی و روانشناسی اداره‌کل بهزیستی این استان به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به شهروندان و جامعه هدف هستند. همچنین در صورت نیاز، در قالب برنامه‌های اجتماعی و حمایتی در کنار مردم خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار