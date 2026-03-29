به گزارش ایلنا در قزوین، حجت بیک با اعلام این خبر گفت: با توجه به افزایش تردد مسافران نوروزی از مسیرهای مواصلاتی استان، طرح تشدید نظارت‌های میدانی در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان دستگاه های نظارتی برگزار شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در این نظارت میدانی علاوه بر سرکشی به هتل‌ها و واحدهای اقامتی به واحدهای صنفی مجتمع‌های بین راهی شامل: فروشگاه های مواد غذایی، رستوران‌ها، شیرینی فروشی‌ها، نانوایی‌ها، جایگاه‌های سوخت، تعمیرگاه‌های خودرو سرکشی و با مسافران و شهروندان نیز گفت‌وگو شد.

بیک یادآور شد: برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان با تخلف صنفی با استفاده از اختیارات قانونی به شدت برخورد و علاوه بر مجازات نقدی، واحد مربوطه پلمب شده و با نصب پارچه به مردم معرفی می شود.

وی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت کرده یا برای رسیدگی فوری به این معاونت مراجعه کنند.