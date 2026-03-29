یک مسئول خبر داد:

مجتمع‌های بین راهی قزوین زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از نظارت بر واحدهای اقامتی، مجتمع های رفاهی خدماتی بین راهی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین، حجت بیک با اعلام این خبر گفت: با توجه به افزایش تردد مسافران نوروزی از مسیرهای مواصلاتی استان، طرح تشدید نظارت‌های میدانی در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان دستگاه های نظارتی برگزار شد.

 معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در این نظارت میدانی علاوه بر سرکشی به هتل‌ها و واحدهای اقامتی به واحدهای صنفی مجتمع‌های بین راهی شامل: فروشگاه های مواد غذایی، رستوران‌ها، شیرینی فروشی‌ها، نانوایی‌ها، جایگاه‌های سوخت، تعمیرگاه‌های خودرو سرکشی و با مسافران و شهروندان نیز گفت‌وگو شد.

بیک یادآور شد: برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان با تخلف صنفی با استفاده از اختیارات قانونی به شدت برخورد و علاوه بر مجازات نقدی، واحد مربوطه پلمب شده و با نصب پارچه به مردم معرفی می شود.

وی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir  ثبت کرده یا برای رسیدگی فوری به این معاونت مراجعه کنند.

 

