مدیرکل مدیریت بحران استان:
۱۰۰ تخت بیمارستانی در شرایط بحرانی در قزوین آماده شد
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: در راستای امدادرسانی در شرایط اضطراری با تجهیز و آماده کردن ۱۰۰ تخت بیمارستانی و مراکز اسکان اضطراری به عنوان استان معین تهران آماده خدمت رسانی در شرایط بحرانی هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، قدرتالله مهدیخانی با اشاره به اقدامات انجام شده در شرایط حساس کنونی گفت: با برگزاری نشستهای تخصصی در راستای تامین پایدار سوخت در استان، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در این عرصه انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین افزود: برای اسکان اضطراری شهروندان نیز سالنهای ورزشی و مساجد در نقاط مختلف استان شناسایی و آماده شده تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
مهدیخانی تصریح کرد: تامین نان به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم به ویژه مسافران در اولویت قرار دارد و در این راستا ۶ واحد نانوایی سیار در استان پیشبینی و تجهیز شده تا در شرایط خاص بتوانند با استقرار در نقاط مختلف استان، بدون وقفه با پخت وعرضه نان خدمات رسانی کند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی، اظهار داشت: خوشبختانه صنایع و کارخانجات موجود با حداکثر ظرفیت خود فعال بوده و مشکل خاصی در این زمینه نداریم.
مهدیخانی اظهار داشت: در پی حوادث اخیر، برخی واحدهای صنعتی استان نیز دچار آسیب شدهاند که تمامی خسارتهای وارد آمده به این صنایع به صورت دقیق برآورد و مستندسازی شده است.
این مدیر گفت: مجموعه مدیریت بحران استان با هماهنگی دستگاههای اجرایی در آمادهباش کامل است و تلاش می کنیم با مدیریت پیشگیرانه، کمترین آسیب به زیرساختها و زندگی مردم وارد شود.