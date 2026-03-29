حمله رژیم صهیونیستی به دکل ارتباطی در شهرستان نوشهر

به گزارش ایلنا، استاندار مازندران گفت: یک دکل ارتباطی مخابراتی امروز در ارتفاعات شهرستان نوشهر مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه این حمله خسارت جانی در پی نداشت، افزود: حمله به زیرساخت‌هایی که تأمین‌کننده نیاز‌های مردم هستند نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است وقفه‌ای در امورات و خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود، گفت: نشست‌ها و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی هر روز در حال برگزاری است و همه دستگاه‌ها در آماده باش کامل هستند.

استاندار مازندران به شهروندان توصیه کرد در این شرایط خاص ضمن حفظ آرامش، اخبار را از مراجع و خبرگزاری‌های رسمی دریافت کنند و به شایعاتی که از شبکه‌ها و سایت‌های معاند مطرح می‌شود توجه نکنند.

