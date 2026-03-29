حمله رژیم صهیونیستی به دکل ارتباطی در شهرستان نوشهر

حمله رژیم صهیونیستی به دکل ارتباطی در شهرستان نوشهر
استاندار مازندران گفت: یک دکل ارتباطی امروز در شهرستان نوشهر مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این حمله خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش ایلنا، استاندار مازندران گفت: یک دکل ارتباطی مخابراتی امروز در ارتفاعات شهرستان نوشهر مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه این حمله خسارت جانی در پی نداشت، افزود: حمله به زیرساخت‌هایی که تأمین‌کننده نیاز‌های مردم هستند نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است وقفه‌ای در امورات و خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود، گفت: نشست‌ها و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی هر روز در حال برگزاری است و همه دستگاه‌ها در آماده باش کامل هستند.

استاندار مازندران به شهروندان توصیه کرد در این شرایط خاص ضمن حفظ آرامش، اخبار را از مراجع و خبرگزاری‌های رسمی دریافت کنند و به شایعاتی که از شبکه‌ها و سایت‌های معاند مطرح می‌شود توجه نکنند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
