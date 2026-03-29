به گزارش خبرنگار ایلنا، امید آخوندی در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به میزان بارش‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون در سراسر استان مرکزی، حدود 56 میلیون مترمکعب از روان‌آب‌های سطحی و سیلاب‌ها توسط پروژه‌های آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان کنترل و مدیریت شد.

وی به بازدیدهای مستمر از وضعیت سازه‌های آبخیزداری استان مرکزی در زمان بارندگی‌ها اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: خوشبختانه بارش‌های اخیر هیچ‌گونه خسارتی به سازه‌های آبخیزداری از جمله بندهای خاکی، سنگ و ملاتی و گابیون بندی‌های این استان وارد نکرده است و سازه‌ها سالم هستند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به وسعت حوزه‌های آبخیز استان اشاره کرده و اظهار داشت: مساحت حوزه‌های آبخیز این استان بیش از 2 میلیون و 900 هزار هکتار است. بر این اساس عملیات آبخیزداری در مساحتی به میزان بیش از 395 هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده است.

آخوندی به اهداف اجرای این فرایندها اشاره داشته و تصریح کرد: اجرای این عملیات‌های آبخیزداری در استان مرکزی با هدف کنترل سیلاب و رسوب، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش رطوبت خاک، بهبود پوشش گیاهی، ذخیره نزولات جوی، کاهش اثرات خشکسالی و تغذیه منابع آب انجام شده است.

وی به مهمترین نقشی که اجرای عملیات‌های آبخیزداری در پهنه‌های آبخیز منطقه ایفا می‌کند اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: همچنین اجرای عملیات‌های آبخیزداری در استان مرکزی علاوه بر افزایش آب چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها نقش بسیار مهمی در افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی دارد.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: ظرفیت کنترل روان‌آب‌ها توسط پروژه‌های آبخیزداری این استان ، بیش از 93.5 میلیون مترمکعب است. بر این اساس کنترل روان آب‌های سطحی و رسوبات خاک توسط 12 هزار و 829 پروژه آبخیزداری در سطح استان صورت می‌گیرد.

آخوندی ابراز داشت: تداوم اجرای عملیات آبخیزداری نقش مهمی در پایداری منابع طبیعی، افزایش تاب‌آوری مناطق و حمایت از معیشت جوامع محلی دارد. از تمامی شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نهادها تقاضا می‌شود در حفاظت از پروژه‌های آبخیزداری و منابع طبیعی همانند گذشته حضور فعال داشته باشند.

