در شرایط کنونی کشور:
تخفیف برخی مراکز گردشگری گیلان به مسافران
فرماندار شهرستان صومعهسرا از تخفیف ۳۰ درصدی هتل ها، خانه مسافرها و بومگردیهای این شهرستان به مسافران و مهمانان نوروزی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، حمید رضائی در بازدید از هتلهای این شهرستان و نحوه خدمات دهی به مسافران گفت: با همکاری صاحبان اماکن اقامتی شهرستان صومعه سرا و برای رفاه مسافران و مهمانان در این شرایط جنگی، هتل ها، بوم گردیها و خانه مسافرها این شهرستان خدمات خود را با ۳۰ درصد تخفیف به هموطنان ارائه میکنند.
فرماندار شهرستان صومعهسرا افزود: در حال حاضر ۵ هتل، ۱۱ واحد بوم گردی و ۲۰۰ خانه مسافر در شهرستان صومعه سرا فعالیت دارند.