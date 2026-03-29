تخفیف برخی مراکز گردشگری گیلان به مسافران

به گزارش ایلنا از رشت، حمید رضائی در بازدید از هتل‌های این شهرستان و نحوه خدمات دهی به مسافران گفت: با همکاری صاحبان اماکن اقامتی شهرستان صومعه سرا و برای رفاه مسافران و مهمانان در این شرایط جنگی، هتل ها، بوم گردی‌ها و خانه مسافر‌ها این شهرستان خدمات خود را با ۳۰ درصد تخفیف به هموطنان ارائه می‌کنند.

فرماندار شهرستان صومعه‌سرا افزود: در حال حاضر ۵ هتل، ۱۱ واحد بوم گردی و ۲۰۰ خانه مسافر در شهرستان صومعه سرا فعالیت دارند.

