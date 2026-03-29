به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در حاشیه بازدید رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از مناطق آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم در استان، ضمن تمجید از حماسه‌آفرینی ملت ایران اظهار داشت: زبان ما در قدردانی از مردمی که پیروز واقعی میدان و خیابان هستند، قاصر است. این مردم بزرگوار شایسته بهترین خدمات هستند و تمام حمّ و غم دولت و مجموعه مدیریت استان، تأمین رفاه و آسایش آن‌ها در این شرایط است.

استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام شده برای ترمیم خرابی‌ها گفت: مطابق پیش‌بینی‌ها و ابلاغیه‌های دولت، تمامی زیرساخت‌ها برای خدمت‌رسانی آماده است. کارشناسان ما بخش عمده‌ای از خسارات وارده به منازل مسکونی را ارزیابی و مشخص کرده‌اند. برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هزینه بازسازی و خسارات وارده به خانواده‌ها پرداخت شود.

عبداللهی با تبیین بسته تشویقی دولت در استان البرز برای نوسازی واحدهایی که نیاز به بازسازی کامل دارند، اعلام کرد: برای ایجاد تحرک و سرعت در بازسازی، مصوب کردیم که در صورت تمایل مالک به نوسازی، صدور پروانه ساختمانی و همچنین هزینه‌های نظام مهندسی بدون اخذ هیچ‌گونه وجهی و به صورت کاملاً رایگان انجام شود.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشوق‌های ما، اعطای تراکم طبق طرح تفصیلی است؛ به عنوان مثال اگر ملکی پیش از این یک طبقه بوده اما طبق طرح تفصیلی منطقه امکان ساخت پنج طبقه را داشته باشد، ما پروانه پنج طبقه را بدون دریافت هزینه صادر می‌کنیم تا انگیزه‌ای مضاعف برای نوسازی و توسعه املاک آسیب‌دیده ایجاد شود.

استاندار البرز در پایان با دعوت از فعالان حوزه مسکن خاطرنشان کرد: از تمامی سازندگان خوش‌نام و توانمند استان البرز و کشور دعوت می‌کنیم تا در این امر خیر پیش‌قدم شوند و برای ساخت واحدهایی که به‌طور کامل آسیب دیده‌اند، به یاری خانواده‌ها بشتابند. این اقدامات سوایِ مبالغ خسارتی است که به‌صورت نقدی و بر اساس کارشناسی به خانواده‌ها پرداخت خواهد شد تا با همکاری هم، چهره شهر به‌سرعت بازسازی شود.

