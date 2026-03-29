پرداخت ۴ هزار میلیاد ریال از بدهی شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی در گیلان

پرداخت ۴ هزار میلیاد ریال از بدهی شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی در گیلان
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پرداخت حدود ۴ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، فیروز سرودی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پرداخت حدود ۴ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی در اسفند ماه سال قبل خبر داد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: ما از سال گذشته به علت انباشت بدهی‌های مالی به شرکت‌های پخش و تجهیزات پزشکی چالش‌های زیادی داشتیم که خوشبختانه بخشی از آنها پس از پرداخت‌های اخیر رفع شده است.

وی ضمن بیان اهمیت ارتباط تنگاتنگ معاونت غذا و دارو دانشگاه و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در تأمین دارو و اقلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز استان در مراکز درمانی، داروخانه‌ها و…؛ بیان داشت: معاونت غذا و دارو دانشگاه تاکنون توانسته است با وجود شرایط سخت مالی، تحریم‌های موجود و میزبانی مسافران از سراسر کشور، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی استان را تأمین کند و این امر جز با همکاری و همدلی و تلاش شبانه‌روزی به دست نخواهد آمد و امیدواریم بتوانیم مابقی مطالبات شرکت‌ها نیز به‌زودی پرداخت کنیم.

 

