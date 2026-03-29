رییس ستاد انتخابات استان خبر داد:

تأیید صلاحیت 1234 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در استان مرکزی / بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی در هیئت‌های نظارت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: 1352 نفر برای رقابت در 34 حوزه انتخابیه شهری استان مرکزی نام‌نویسی کرده‌ بودند که این تعداد نسبت به دوره پیشین، رشدی 39.9 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: پس از بررسی‌های انجام شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت، 1234 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهری استان مرکزی تأیید صلاحیت شده‌اند. از مجموع داوطلبان 85 درصد مرد و 15 درصد زن هستند.

وی به انتخابات شوراهای روستاها در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در 886 روستای استان که انتخابات در آنها برگزار می‌شود، 6255 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نسبت به دوره گذشته این انتخابات 16.5 درصد افزایش یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی نیز در هیئت‌های اجرایی به پایان رسیده و مراحل بعدی در هیئت‌های نظارت در دست پیگیری است.

قمری به جدول زمان‌بندی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره داشته و تصریح کرد: تبلیغات انتخاباتی از 3 اردیبهشت ماه به مدت 7 روز آغاز خواهد شد. انتخابات شوراهای شهر و روستا 11 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.

