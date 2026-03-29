به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: پس از بررسی‌های انجام شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت، 1234 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهری استان مرکزی تأیید صلاحیت شده‌اند. از مجموع داوطلبان 85 درصد مرد و 15 درصد زن هستند.

وی به انتخابات شوراهای روستاها در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در 886 روستای استان که انتخابات در آنها برگزار می‌شود، 6255 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نسبت به دوره گذشته این انتخابات 16.5 درصد افزایش یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی نیز در هیئت‌های اجرایی به پایان رسیده و مراحل بعدی در هیئت‌های نظارت در دست پیگیری است.

قمری به جدول زمان‌بندی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره داشته و تصریح کرد: تبلیغات انتخاباتی از 3 اردیبهشت ماه به مدت 7 روز آغاز خواهد شد. انتخابات شوراهای شهر و روستا 11 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.

