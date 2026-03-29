تأکید بر احقاق حق مردم حتی در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با حضور در مجتمع اجرای احکام حقوقی شیراز که با هدف بررسی میدانی عملکرد این واحد قضایی انجام شد، بر اهمیت حیاتی اجرای احکام در تثبیت حقوق افراد و تحقق عدالت تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی این مجموعه در احقاق حقوق مراجعان، اظهار داشت: واحد اجرای احکام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم با نتیجه نهایی پرونده ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس شورای قضایی استان فارس افزود: هرگونه اغماض یا تعلل در این بخش می تواند منجر به تضییع حقوق شهروندان شود و از این رو، نظارت و توجه به عملکرد این واحد همواره در اولویت مدیریت قضایی استان قرار دارد.

وی با تأکید بر نگاه ویژه به مجموعه اجرای احکام از بُعد تعیین تکلیف قطعی حقوق مردم در پرونده ها، تصریح کرد: رسالت اصلی این مجموعه، تبدیل احکام صادره به نتیجه عملی و ملموس برای مردم است و همه همکاران باید با تعهد و دلسوزی، رضایتمندی ارباب رجوع را فراتر از آمار و ارقام مد نظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین با اشاره به شرایط خاص کنونی و تداوم رویکرد جهادی در خدمت رسانی قضایی، خاطرنشان کرد: همانگونه که همکاران شهید ما در دادگستری لارستان تا آخرین لحظه سنگر خدمت را رها نکردند ما نیز در ایام جنگ و دفاع مقدس با حساسیت تمام، مسیر احقاق حق مردم و خدمات رسانی به آنان را دنبال خواهیم کرد و تلاش می کنیم این روحیه انقلابی و خدمتگزاری را تقویت کنیم.

وی در پایان ضمن دیدار و گفتگو با تعدادی از مراجعان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی بر تسریع در اجرای پرونده ها به ویژه حل مشکلات زندانیان مالی و انجام هر گونه مساعدت جهت جلوگیری از زندانی شدن افراد و اعطای مرخصی به زندانیان دربند تاکید کرد.

گفتنی است در این دیدار جمعی از معاونین استان، رئیس کل دادگستری استان را همراهی کردند.

