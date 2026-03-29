به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی روز یکشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ در دیدار با رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه مشکلی در ارائه خدمات بانکی در سطح استان وجود ندارد، تصریح کرد که شعب بانک‌ها در سراسر البرز به‌صورت فعال در حال پاسخگویی به نیازهای مشتریان هستند و بر استمرار دقیق این خدمات نظارت کامل وجود دارد.

وی اظهار داشت: با وجود شرایط ویژه و تهاجم دشمن، نظام بانکی استان البرز با تمام ظرفیت در سنگر خدمت‌رسانی به مردم ایستاده است.

افضلی با تأکید بر پایداری زیرساخت‌های پولی استان تصریح کرد: طبق رصدهای صورت گرفته، روند ارائه خدمات بانکی و فعالیت خودپردازها در سطح استان به‌صورت بی‌وقفه و عادی ادامه دارد و هیچ‌گونه اختلالی در شبکه بانکی البرز وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط اضطراری خبر داد و افزود: به منظور رفاه حال شهروندان، شعب کشیک بانک‌ها در سراسر استان مشخص شده و در حال ارائه خدمت هستند.

در این نشست همچنین رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان از وضعیت تراکنش‌ها و روند ارائه خدمات به مشتریان در محلات مختلف استان گزارش داد.

در این دیدار صدیق مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری البرز نیز حضور داشت.

