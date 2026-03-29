حضور وزیر تعاون و استاندار سیستان و بلوچستان در بازار رسولی زاهدان / تداوم زندگی زیر سایه جنگ

به گزارش ایلنا، در حالی که در روزهای اخیر و پس از تجاوز آمریکا رژیم و صهیونیستی به خاک ایران، برخی رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند تصویری نادرست از وضعیت کشور ارائه دهند، مشاهدات میدانی روایت دیگری از واقعیت را نشان می‌دهد. جایی که بازار رسولی به عنوان یکی از مراکز اصلی دادوستد شهر همچنان پررفت‌وآمد و سرزنده است و از شهروندان و مسافران نوروزی استقبال پرشوری می‌شود.

حضور گسترده خانواده‌ها، رفت‌وآمد خریداران و جنب‌وجوش کسبه در این بازار، تصویری روشن از تداوم زندگی عادی و امنیت برقرار در مرکز استان سیستان و بلوچستان ارائه می‌داد. در همین فضا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه استاندار سیستان و بلوچستان با حضور در میان مردم و قدم‌زدن در مسیرهای اصلی بازار رسولی، از نزدیک حال‌وهوای این مرکز تجاری و حضور پرشور مردم و کسبه را مشاهده کردند.

بازدیدی که در میان همهمه خرید و گفت‌وگوهای روزمره مردم انجام شد و حضور خانواده‌ها، جوانان و مسافرانی از استان‌های مختلف، جلوه‌ای از جریان طبیعی زندگی در شب‌های نوروزی زاهدان را به نمایش گذاشت. در جریان این حضور میدانی، مسئولان با شماری از کسبه، شهروندان و مسافران نوروزی گفت‌وگو کردند و بسیاری از فعالان بازار از رونق نسبی کسب‌وکار در روزهای تعطیلات نوروز سخن گفتند.

برخی از مسافران که از استان‌های همجوار برای خرید یا گردش به زاهدان آمده بودند نیز تنوع کالاها و فضای صمیمی بازار رسولی را مورد توجه قرار دادند. رفت‌وآمد کودکان همراه با خانواده‌ها، گفت‌وگوهای دوستانه میان مردم و تردد پیوسته خریداران، چهره‌ای زنده از زندگی شبانه در این بخش از شهر ترسیم می‌کرد. فعالیت‌های مستمر کسبه و بازاریان نیز نشان‌دهنده ارائه خدمات بدون وقفه به مردم بود.

بازار رسولی در این ایام تنها محل تجارت نیست، بلکه به یکی از نقاط ملاقات شهروندان و مسافران تبدیل شده و عرضه مستمر کالاها در واحدهای صنفی آن، نیازهای روزمره را بی‌وقفه تأمین می‌کند. حضور وزیر و استاندار در میان مردم نیز فرصتی فراهم آورد تا کسبه و خانواده‌ها برخی مسائل و مطالبات خود را بی‌واسطه مطرح کنند و مسئولان از نزدیک در جریان شرایط بازار و نیازهای شهروندان قرار گیرند.

در ادامه این بازدید، وزیر تعاون و استاندار از یکی از فروشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی نیز بازدید کرد. فروشگاهی که قفسه‌های آن مملو از اقلام مصرفی بود و شهروندان با آرامش در حال تهیه مایحتاج خانوار خود بودند. مسئولان فروشگاه در توضیح روند تأمین کالاها اعلام کردند که موجودی اقلام اساسی در روزهای پرتردد نوروز به‌طور کامل مدیریت شده و روند عرضه بدون کمبود در حال انجام است.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز در فضای شهر به چشم می‌آمد، حضور همدلانه مردم با پیشینه‌های فرهنگی و مذهبی گوناگون در کنار یکدیگر بود. جایی که شهروندان شیعه و سنی، چه ساکنان بومی و چه مهمانان و مسافران نوروزی، در فضایی آرام بازار در کنار هم به خرید و گفت‌وگو مشغول بودند و همین همزیستی، جلوه‌ای روشن از پیوند اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان را نشان می‌داد.

در سطح شهر نیز تردد خودروها و حضور خانواده‌ها در خیابان‌ها به صورت عادی ادامه داشته و فعالیت بازارها و مراکز خدماتی بدون وقفه جریان داشت. صحنه‌هایی که نشان می‌داد برخلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، زندگی روزمره در زاهدان با آرامش و امنیت در جریان است. مجموع این مشاهدات، تصویری واقعی از زاهدان ارائه می‌دهد. شهری که در آن امنیت برقرار است و فعالیت‌های اقتصادی ادامه دارد.

