رئیس آتش‌نشانی کرج خبر داد:

حوادث هفته اول نوروز در کرج با ۴ فوتی و ۲۰ مصدوم گذشت

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: حوادث هفته اول سال جدید با ۴ فوتی و ۲۰ نفر مصدوم سپری شد.

به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به حوادث هفته اول نوروز ۱۴۰۵ از ۴ فوتی و ۲۰ نفر مصدوم، خبر داد و اظهار کرد: در این مدت ۵۱ عملیات حریق و ۱۶۹ عملیات نجات انجام شد.

وی گفت: در این بازه زمانی آتش‌نشانان در ۱۹ نقطه از سطح شهر مستقر شده بودند تا در مواقع لزوم سریع‌تر به محل حادثه برسند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: در هفته ای که گذشت طی عملیات های مختلف ۳۳ نفر نجات یافتند.

خوشگرد بیان کرد: ۷۸۰ نیرو در عملیات‌‌ های یادشده حضور داشته‌اند و مدت زمان این عملیات‌ها  ۱۹۷ ساعت بوده است.

