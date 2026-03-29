معاونت برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

خسارت 2080 میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی خراسان شمالی

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی گفت: سیلاب و بارش‌های اخیر 2080 میلیارد ریال به کشاورزی و دامپروری استان خسارت زد. این خسارت‌ها در 4 شهرستان استان گزارش شده که بیشترین آن در شهرستان‌های گرمه و جاجرم بوده است.

به گزارش ایلنا، جواد تشکری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: 1870 میلیارد ریال خسارت وارده از بارش‌ها و سیلاب در شهرستان گرمه بوده است. در بخش کشاورزی 1146 هکتار از اراضی زراعی و باغی خسارت دیدند و در بخش دامپروری نیز 185 رأس دام سبک نیز تلف شده است.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر وقوع سیلاب 50 واحد دامداری روستایی 5 حلقه چاه، 3 رشته قنات، 8 کیلومتر جاده بین مزارع و یک بند خاکی در شهرستان‌های استان خراسان شمالی آسیب دید. تاکنون از شهرستان‌های شیروان، بام و صفی‌آباد، رازوجرگلان و فاروج خسارتی گزارش نشده است.

