خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امداد رسانی هلال احمر به ۲۵خودروی گرفتار شده در برف محور تکاب_شاهیندژ

کد خبر : 1766679
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از امدادرسانی به ۲۵خودروی گرفتار در برف وکولاک در محور تکاب - شاهین دژ خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور تکاب _ شاهین‌دژ ، تلاش امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان تکاب جهت عملیات امدادرسانی به مسافرین و خودروهای گرفتار در برف وکولاک همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ نفر از سرنشینان ۲۵ دستگاه خودرو توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر امدادرسانی شده‌اند.

‌محبوبی گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر همواره در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در شرایط اضطراری، خدمات امدادی لازم را به شهروندان ارائه دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار