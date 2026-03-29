امداد رسانی هلال احمر به ۲۵خودروی گرفتار شده در برف محور تکاب_شاهیندژ

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور تکاب _ شاهین‌دژ ، تلاش امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان تکاب جهت عملیات امدادرسانی به مسافرین و خودروهای گرفتار در برف وکولاک همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ نفر از سرنشینان ۲۵ دستگاه خودرو توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر امدادرسانی شده‌اند.

‌محبوبی گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر همواره در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در شرایط اضطراری، خدمات امدادی لازم را به شهروندان ارائه دهند.

