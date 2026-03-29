پایداری تولید در شهرکهای صنعتی فارس/ خط مقدم تأمین کالا در شرایط جنگی
مدیران صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی فارس از واحدهای تولیدی استان بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، در بحبوحه جنگ تحمیلی، مدیرکل صمت و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بازدید میدانی از واحدهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بر پایداری کامل روند تولید و آمادگی این واحدها در تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی فعال در بخش صنایع غذایی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با بیان اینکه روند تولید در شهرکهای صنعتی استان فارس بدون وقفه و با پایداری کامل ادامه دارد، گفت: تولید در واحدهای صنعتی استان، بهویژه در بخش صنایع غذایی، بدون مشکل در جریان است و هیچگونه نگرانی در حوزه تولید، عرضه یا توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد.
کریم مجرب، تصریح کرد: تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی در شرایط جنگی با انگیزهای بیشتر از گذشته مشغول فعالیت هستند و حتی میزان تولید در بسیاری از واحدها از سطح مصرف بازار بالاتر است. وی این عملکرد را نشاندهنده آمادگی کامل واحدهای صنعتی و مدیریت صحیح زنجیره تأمین و توزیع در استان دانست و افزود: وضعیت بازار کالاهای اساسی پایدار است و مردم هیچگونه کمبود یا اختلالی در تأمین نیازهای روزمره احساس نخواهند کرد.
مدیرکل صمت استان با تأکید بر اینکه این پایداری نتیجه همکاری نزدیک بخش خصوصی، دستگاههای دولتی و شبکههای توزیع است، اضافه کرد: این روند با قوت ادامه خواهد داشت تا امنیت تولید و تأمین نیازهای مردم تضمین شود.
در همین راستا، عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، نیز اعلام کرد که بهرغم شرایط جنگی، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان با تمام توان در حال فعالیت هستند و هیچگونه توقف یا اختلال جدی در فرآیند تولید مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در این روزها با روحیهای جهادی و مسئولیتپذیر، پای کار کشور و مردم ایستادهاند، پایداری صنایع استان را نشاندهنده تعهد عمیق فعالان صنعتی نسبت به حفظ جریان تولید دانست
برنهاد ضمن قدردانی از صاحبان صنایع، مدیران تولید و کارگران واحدهای صنعتی، گفت: تلاش بیوقفه این مجموعهها، ستون پایداری تأمین کالا و نیازهای ضروری مردم در این روزهای حساس به شمار میرود و شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز با همراهی سایر دستگاههای خدماترسان، تمام توان خود را برای حفظ پایداری زیرساختها و پشتیبانی از واحدهای تولیدی به کار گرفته است.
وی همچنین افزود: هماهنگی بین دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز سبب شده است که زیرساختهای حیاتی بدون اختلال در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.